Franco Terlizzi, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi fermato nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta (Di martedì 6 settembre 2022) Franco Terlizzi, ex concorrente del'Isola dei Famosi e pr della discoteca Hollywood a Roma, è stato raggiunto da un provvedimento di fermo per attività legate alla 'ndrangheta. Terlizzi, nello specifico, sarebbe coinvolto negli affari illegali di Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Giuseppe "Pepé" Flachi. Il servizio centrale di investigazione sulla criminalità di Roma e le fiamme gialle nella capitale hanno portato a compimento l'esecuzione di 13 provvedimenti di fermo. Metropoly-Hidden Economy, l'inchiesta verso l'ndrangheta L'inchiesta, dal nome Metropoly-Hidden Economy, ricercava le origini di un traffico di droga (hashish, coca, marjuana), nonché traffico di armi da guerra come Kalashnikov. Inoltre, si indagava su una serie di reati di tipo estensivo.

