Fra crisi e rilancio della democrazia, un appuntamento (Di martedì 6 settembre 2022) In piena campagna elettorale, si fa fatica a interessarsi al dibattito fra i contendenti, per lo più imperniato sulla gara a chi meglio interpreta i supposti «interessi degli Italiani». Nessuno L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 settembre 2022) In piena campagna elettorale, si fa fatica a interessarsi al dibattito fra i contendenti, per lo più imperniato sulla gara a chi meglio interpreta i supposti «interessi degli Italiani». Nessuno L'articolo proviene da il manifesto.

fra_dolcino : @Dayne999 All'inizio della pandemia confidavo nella mentalità latino-mediterranea che aggira le regole, ne fa delle… - ChiaraScaramuz6 : RT @haloxserr: 'sta portando con sé dei rumors di una crisi fra i due... ma questo poco importa..' NOO IMPORTA ECCOME ABBIAMO QUESTA SPIN… - Fra_Di_Dato : RT @GenCar5: Per carità, staremo tutti più attenti, spegneremo le luci e quant'altro... Ma se pensate di raccontarci che la crisi si risolv… - 5Franceschi : @ItaliaViva Non sono d'accordo con l'oste che dice che il suo vino è il migliore. Penso invece che quando è partito… - MadEm108 : @rtirpr Fra l'altro se uno dovesse rinunciare ogni volta che si ritrova a chiedersi 'chi me l'ha fatto fare di rovi… -