Formazioni ufficiali Salisburgo Milan | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 settembre 2022) Ledimatch valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: leEcco gli schieramentidi, match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23:: (4-3-1-2): Kohn; Dedi?, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. A disposizione: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Baidoo, Adamu, Simic, Diarra, Gourna-Douath, Sesko, Pavlovic, Bernardo. All: Jaissle(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao, Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Dest, Kjaer, ...