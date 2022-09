Elezioni: Provenzano, 'per Italia che non torna indietro unico voto è Pd' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Vuoi un'Italia con più diritti, lavoro buono, cura dell'ambiente? È possibile, votando Pd. O, su tutto questo, vuoi un'Italia che torna indietro di decenni? Questo si decide il #25settembre. A chi esita, vorrei dire: 'Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua'”. Così Peppe Provenzano del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Vuoi un'con più diritti, lavoro buono, cura dell'ambiente? È possibile, votando Pd. O, su tutto questo, vuoi un'chedi decenni? Questo si decide il #25settembre. A chi esita, vorrei dire: 'Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua'”. Così Peppedel Pd su twitter.

TerniLife : Elezioni 25 settembre, a Terni il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano - - thewaterflea : RT @tempoweb: 'Chi affila le armi'. È già scontro tra i dem per il dopo #Letta #6settembre #iltempoquotidiano #elezionipolitiche2022 https… - Remo2222222 : RT @tempoweb: 'Chi affila le armi'. È già scontro tra i dem per il dopo #Letta #6settembre #iltempoquotidiano #elezionipolitiche2022 https… - tempoweb : 'Chi affila le armi'. È già scontro tra i dem per il dopo #Letta #6settembre #iltempoquotidiano… - paolomadron : RT @Tag43_ita: Biscegli Mezzogiorno di fuoco per Letta. In Puglia Boccia ha lasciato carta bianca a Emiliano scontentando gli avversari in… -