Dopo alcune Instagram stories l'indignazione sui social. E una sola domanda: "Perché?" (Di martedì 6 settembre 2022) Il tema della salvaguardia dell’ambiente è ormai all’ordine del giorno. Uno dei molti (e spaventosi) effetti della crisi climatica nel nostro Paese riguarda proprio le formazioni nevose di tutto l’arco alpino. Ma nonostante ciò i 27,8 milioni di follower di Chiara Ferragni hanno potuto assistere, pochi giorni fa, al racconto di una sua gita insieme ad alcuni amici. Due elicotteri utilizzati per un aperitivo su un ghiacciaio svizzero. Ed è stato inevitabile lo scatenarsi di una bufera mediatica. Tutti i brand di cui è testimonial Chiara Ferragni guarda le foto Chiara Ferragni: la polemica ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) Il tema della salvaguardia dell’ambiente è ormai all’ordine del giorno. Uno dei molti (e spaventosi) effetti della crisi climatica nel nostro Paese riguarda proprio le formazioni nevose di tutto l’arco alpino. Ma nonostante ciò i 27,8 milioni di follower di Chiara Ferragni hanno potuto assistere, pochi giorni fa, al racconto di una sua gita insieme ad alcuni amici. Due elicotteri utilizzati per un aperitivo su un ghiacciaio svizzero. Ed è stato inevitabile lo scatenarsi di una bufera mediatica. Tutti i brand di cui è testimonial Chiara Ferragni guarda le foto Chiara Ferragni: la polemica ...

Agenzia_Ansa : Gigantesca caccia all'uomo in Canada, dopo che 10 persone sono state uccise e almeno altre 15 ferite in una serie d… - SimoneAlliva : Leggo su alcune testate online 'la teoria social di Alliva'. No, è una domanda da giornalista: come ha fatto a sa… - PaolaLL12 : @GassmanGassmann Capisco. Anche io sarda della costa, dopo una vita a Milano e in giro per il mondo da 1 anno mi ci… - Sabry_Swan : Non io che volevo farmi il rewatch di RoswellNM, perché alcune cose non me le ricordavo, ma dopo aver letto il fina… - sacchiflavio : RT @avvbenedetto: Ho l’impressione che alcune forze politiche si pentiranno, dopo le elezioni, di non aver raso al suolo prima il #rdc Per… -