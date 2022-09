Del Piero: «Juve, Inter, Milan e Napoli, tocca a voi per la Champions. Vi dico le mie idee» (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juve e opinionista Sky, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Champions League delle italiane Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juve e opinionista Sky, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Champions League delle italiane. Le sue dichiarazioni: Champions LEAGUE – «Questa coppa la sogni da bambino. E’ il massimo. Le partite sono sempre credibili e noi abbiamo già un mese di campionato alle spalle. Le italiane ricordino che si può fare bene anche con una rosa meno forte rispetto a quelle delle big come fatto dal Villarreal l’anno scorso». JuveNTUS – «Una sconfitta non sarebbe un dramma, però una prestazione negativa sarebbe una brutta botta. Per me sono una squadra forte e con Chiesa e Pogba lo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Del, ex giocatore dellae opinionista Sky, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dellaLeague delle italiane Alessandro Del, ex giocatore dellae opinionista Sky, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dellaLeague delle italiane. Le sue dichiarazioni:LEAGUE – «Questa coppa la sogni da bambino. E’ il massimo. Le partite sono sempre credibili e noi abbiamo già un mese di campionato alle spalle. Le italiane ricordino che si può fare bene anche con una rosa meno forte rispetto a quelle delle big come fatto dal Villarreal l’anno scorso».NTUS – «Una sconfitta non sarebbe un dramma, però una prestazione negativa sarebbe una brutta botta. Per me sono una squadra forte e con Chiesa e Pogba lo ...

