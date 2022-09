Cosa sta accadendo tra Pogba e il fratello (Di martedì 6 settembre 2022) Mathias Pogba, fratello maggiore di Paul, è seduto a una scrivania e legge da un singolo foglio che tiene con tutte e due le mani. Davanti a lui una bottiglietta d’acqua, una penna e un altro foglio bianco. Sopra la testa gli hashtag #Rafela Pimenta, #Mbappe #Paul Pogba #Rivelazioni #In italiano; sotto una frase dall’italiano un po’ sconclusionato: Annuncio delle prossime rivelazioni su mio fratello Paul Pogba (in italiano). Nel video, pubblicato sui propri profili social in più lingue nella serata di sabato 27 agosto, Mathias Pogba dice di avere «grandi rivelazioni» sul fratello e su Rafela Pimenta, l’avvocata collaboratrice di Mino Raiola che dopo la sua morte gestisce l’agenzia One, e che Paul chiamerebbe «la sua seconda madre» («Come se non bastasse una madre» ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 6 settembre 2022) Mathiasmaggiore di Paul, è seduto a una scrivania e legge da un singolo foglio che tiene con tutte e due le mani. Davanti a lui una bottiglietta d’acqua, una penna e un altro foglio bianco. Sopra la testa gli hashtag #Rafela Pimenta, #Mbappe #Paul#Rivelazioni #In italiano; sotto una frase dall’italiano un po’ sconclusionato: Annuncio delle prossime rivelazioni su mioPaul(in italiano). Nel video, pubblicato sui propri profili social in più lingue nella serata di sabato 27 agosto, Mathiasdice di avere «grandi rivelazioni» sule su Rafela Pimenta, l’avvocata collaboratrice di Mino Raiola che dopo la sua morte gestisce l’agenzia One, e che Paul chiamerebbe «la sua seconda madre» («Come se non bastasse una madre» ...

