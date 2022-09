Carnevale sul Napoli: ''Kvaratskhelia è un colpo top. Raspdori è pronto e Kim è molto bravo'' (Di martedì 6 settembre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea Carnevale, direttore scouting dell’Udinese che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni anche e soprattutto sul Napoli: “Giuntoli è un dirigente molto bravo, ha ricevuto qualche critica di troppo, ma ci sta perché il tifoso del Napoli vuole sempre lo Scudetto. -afferma Carnevale - E’ da 10-12 anni che il Napoli è su livelli altissimi per cui credo che i tifosi possano essere felici del lavoro svolto. Però, permettetemi di fare i complimenti al reparto scouting del Napoli che è eccezionale: gli ultimi acquisti sono tutti azzeccati. Kvaratskhelia lo conosco, è un colpo top. Lo seguo da diversi anni, si è ripreso dal piccolo ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 6 settembre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, direttore scouting dell’Udinese che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni anche e soprattutto sul: “Giuntoli è un dirigente, ha ricevuto qualche critica di troppo, ma ci sta perché il tifoso delvuole sempre lo Scudetto. -afferma- E’ da 10-12 anni che ilè su livelli altissimi per cui credo che i tifosi possano essere felici del lavoro svolto. Però, permettetemi di fare i complimenti al reparto scouting delche è eccezionale: gli ultimi acquisti sono tutti azzeccati.lo conosco, è untop. Lo seguo da diversi anni, si è ripreso dal piccolo ...

