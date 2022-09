Cagliari | Capradossi | «Vogliamo la Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 settembre 2022) Le parole di Elio, neo acquisto del: «LaA sarebbe un sogno e non vedo l’ora di aiutare i miei compagni» É stato presentato oggi Elio, ultimo acquisto del. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. «Si tratta di una grande squadra con un’ottima dirigenza e un progetto ambizioso, tutti elementi che mi hanno convinto ad accettare questa proposta. Forma? Ho svolto la preparazione con lo Spezia, sono fisicamente pronto. LaA sarebbe un sogno e non vedo l’ora di aiutare i miei compagni a raggiungere questo obiettivo. – concludecome riporta tutto.net – Mi piace impostare la manovra e quando serve usare qualche rudezza. Il mio modello è sempre stato Juan, della Roma. Ho avuto ...