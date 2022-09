Benevento, in tre entrano in un bar tabacchi e fanno incetta di Gratta e Vinci: ladri in fuga (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso – Furto in un bar tabacchi questa notte in contrada Torrepalazzo, a Benevento. Tre uomini, dopo essere entrati all’interno dell’attività commerciale tramite un foro al muro, hanno rubato una certa quantità di biglietti della lotteria Gratta e Vinci e messo a soqquadro l’intero esercizio, che è situato all’interno della struttura annessa di un impianto di distribuzione di carburanti. Scattato l’allarme sonoro, i malviventi si sono dati alla fuga dileguandosi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Paupisi per effettuare i rilievi. Da quantificare ancora il danno economico patito dall’esercizio commerciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso – Furto in un barquesta notte in contrada Torrepalazzo, a. Tre uomini, dopo essere entrati all’interno dell’attività commerciale tramite un foro al muro, hanno rubato una certa quantità di biglietti della lotteriae messo a soqquadro l’intero esercizio, che è situato all’interno della struttura annessa di un impianto di distribuzione di carburanti. Scattato l’allarme sonoro, i malviventi si sono dati alladileguandosi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Paupisi per effettuare i rilievi. Da quantificare ancora il danno economico patito dall’esercizio commerciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Benevento, in tre entrano in un bar tabacchi e fanno incetta di Gratta e Vinci: ladri in fuga **… - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Benevento, tre osservati speciali alla ripresa' - CagliariNews24 : Cagliari, continuità e tre punti in trasferta: gli obiettivi di Liverani in vista del Benevento - TV7Benevento : PASSAFIUME LASCIA COMANDO CARABINIERI: “TRIENNIO POSITIVO. TORNERÒ AL VIGORITO PER TIFARE I GIALLOROSSI” -… - PoliticaNewsNow : Carcere di Benevento, detenuto ferisce tre poliziotti penitenziari. Cirielli (FdI): “Bisogna garantire la sicurezza… -