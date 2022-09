Benedetta Porcaroli a Venezia con Amanda | Anch' io mi sono persa nella vita

CatelliRossella : Benedetta Porcaroli e la solitudine: 'Ai giovani dico uscite di casa' - slurenzo : a porcaroli de benedetta - MarinaAlencar9 : RT @jacquemusx: Benedetta Porcaroli in Gucci x Adidas ?? - idiblue2 : RT @mymovies: Amanda, un debutto imperfetto ma promettente. Convincente la prova di Benedetta Porcaroli. Presentato a Venezia 79 nella sezi… - mymovies : Amanda, un debutto imperfetto ma promettente. Convincente la prova di Benedetta Porcaroli. Presentato a Venezia 79… -

L'opera prima di Carolina Cavalli è stata presentata in Orizzonti alla Mostra. L'attrice di Baby ci parla delle sue fragilità Molte cose sono cambiate da quandointerpretava la figlia di Marco Giallini in Perfetti sconosciuti e la cugina di Matilda De Angelis nella serie Tutto può succedere : è arrivato il successo con Baby , la ...Amanda () ha venticinque anni, una spocchiosa famiglia di farmacisti e una desolante assenza di frequentazioni. Chiede alla domestica Judy di accompagnarla ai rave party, ...Diretto dalla regista esordiente Carolina Cavalli, 31 anni, Amanda è l'unico film della Mostra invitato al Festival di Toronto (sarà in sala il 13 ottobre). Una bella ...Con Giovanna Mezzogiorno e Michele Bravo Il film racconta la figura di Amanda, della sua solitudine e della sua lotta per uscire da questa solitudine.