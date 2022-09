(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Direttore Generale dell’Asl di, Mario Nicola Vittorioal Direttore Amministrativo, Laura Coppola, e al Direttore Sanitario, Maria Concetta Conte, hato le sigle sindacali in rappresenta del personale medico e la rappresentanza sindacale unitaria per il comparto. I due incontri sono stati l’occasione per un primo confronto sul lavoro che dovrà essere portato avanti dall’Azienda nel prossimo triennio, sulle criticità presenti, soprattutto in termini di carenza di personale, e sulla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione e di scambio proficuo tra Direzione strategica econ l’obiettivo di affrontare i, condividendone le soluzioni, e potenziando l’assistenza sanitaria al cittadino, quale ...

ptvtelenostra : ASL AVELLINO, FERRANTE INCONTRA I SINDACATI: “LAVOREREMO INSIEME PER RISOLVERE I PROBLEMI” -… - anteprima24 : ** Asl #Avellino, Ferrante incontra i sindacati: 'Lavoreremo insieme per risolvere i problemi' **… - arianonews : Comitato SAT: buon lavoro al nuovo direttore generale della ASL di Avellino - ottopagine : Sanità: 'La nuova Asl? Aspettiamo di essere ricevuti e cooperative licenziano' #Avellino - ptvtelenostra : ASL AVELLINO. CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID, IL CALENDARIO DEI CENTRI VACCINALI APERTI - -

Irpinia24

. L'dicomunica 271 muovi positivi su 1.439 tamponi processati, tra molecolari e antigenici Ecco l'andamento del contagio nei comuni irpini Aiello del Sabato 1 Altavilla Irpina 8 Andretta 1 .... Continua il progressivo trend in discesa dei contagi in Irpinia, ecco i dati dell'ultimo bollettino diramato dall'diche in totale restituisce 137 positivi su 756 test effettuati. Nell'area Covid dell'Ospedale Frangipane al momento risultano occupati 3 posti letto di cui 1 in terapia sub intensiva e ... Asl Avellino, Ferrante incontra i Sindacati “Nella mattinata di oggi 6 settembre 2022 il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al Direttore Amministrativo, Laura Coppola, e al Direttore Sanitario, Mari ...& Nella mattinata di oggi 6 settembre 2022 il Direttore Generale dell'Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al Direttore Amministrativo, Laura Coppola, e al Direttore Sanitario, Mar ...