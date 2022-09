Anna Pettinelli | “Mi faceva impazzire!”: amore allo sbando, un errore pagato a caro prezzo (Di martedì 6 settembre 2022) Anna Pettinelli si è lasciata andare ad una confessione sorprendente: il suo percorso nel reality ha provocato seri contraccolpi nella coppia. Anna Pettinelli (fonte youtube)La conduttrice televisiva e radiofonica Anna Pettinelli vanta una variegata esperienza nel mondo dello spettacolo. Dopo l’esordio nelle radio locali toscane, la speaker livornese ha conquistato il palco di Sanremo, nonché quello dell’indimenticato “Un disco per l’estate”. Dopo alcune esperienze come opinionista, Anna Pettinelli ha scelto di mettere alla prova la sua relazione con il compagno Stefano Macchi nel controverso format “Temptation Island“, presentandosi al pubblico come una leonessa granitica e sicura. Gli esiti del programma, però, hanno avuto effetti ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 settembre 2022)si è lasciata andare ad una confessione sorprendente: il suo percorso nel reality ha provocato seri contraccolpi nella coppia.(fonte youtube)La conduttrice televisiva e radiofonicavanta una variegata esperienza nel mondo dello spettacolo. Dopo l’esordio nelle radio locali toscane, la speaker livornese ha conquistato il palco di Sanremo, nonché quello dell’indimenticato “Un disco per l’estate”. Dopo alcune esperienze come opinionista,ha scelto di mettere alla prova la sua relazione con il compagno Stefano Macchi nel controverso format “Temptation Island“, presentandosi al pubblico come una leonessa granitica e sicura. Gli esiti del programma, però, hanno avuto effetti ...

n0thingtotell : Tweet della giornata: per il ritorno di Stefania Orlando in tv dopo l’estate meritavamo come minimo il parterre di… - Maria20Angela : @Cinguetterai Anna Pettinelli 'il riferimento' ???? ho adorato - slav34brit : rita rusic, adriana volpe, francesca fagnani, anna pettinelli a la vita in diretta io morta - _sofia_cal_ : RT @pergliamicialee: ore 2:50 lda e albe indiretta con anna pettinelli IL MULTIUNIVERSO - conlavistablack : @tuseilmioniende l'altra sera non ho registrato purtroppo ma in pratica Anna pettinelli entró nella diretta mentre… -