Ancora una sorpresa dal telescopio Webb: immortalate decine di migliaia di stelle mai viste prima della Nebulosa Tarantola (Di martedì 6 settembre 2022) Il megatelescopio spaziale James Webb ci sorprende Ancora. Questa volta il potente telescopio di Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e canadese (Csa) è riuscito a immortalare decine di migliaia di giovani stelle mai viste finora, intercettate nella “culla” stellare della Nebulosa Tarantola, una delle più grandi regioni di formazione stellare conosciuta nel Gruppo locale di galassie, e che si trova a 161.000 anni luce di distanza da noi, nella Grande Nube di Magellano. Per la prima volta è stato possibile osservare cosa accade all’interno delle spesse nubi di polveri e di gas che formano la Nebulosa, soprannominata «Tarantola» perché vista con la ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Il megaspaziale Jamesci sorprende. Questa volta il potentedi Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e canadese (Csa) è riuscito a immortalaredidi giovanimaifinora, intercettate nella “culla” stellare, una delle più grandi regioni di formazione stellare conosciuta nel Gruppo locale di galassie, e che si trova a 161.000 anni luce di distanza da noi, nella Grande Nube di Magellano. Per lavolta è stato possibile osservare cosa accade all’interno delle spesse nubi di polveri e di gas che formano la, soprannominata «» perché vista con la ...

marattin : A Tortona, in una due-giorni dedicata a incontri sui problemi infrastrutturali della zona, una breve corsa mattutin… - marattin : Vi aspetto oggi a Sky Economia. Anche per il masochismo, come per ogni altra libera scelta dell’individuo, abbiamo… - matteosalvinimi : E pensare che ancora oggi, in Italia, c’è chi candida nelle sue liste gente che odia Israele. Un pensiero e una pre… - pensierocritic1 : RT @valy_s: Il gov.#Draghi ci ha raccontato BALLE per MESI.. e oggi vara il PIANO DI RAZIONAMENTO Da sett parlano di EMERGENZA e non hanno… - Gabriele885 : RT @gspazianitesta: Toh, arrivano le prime richieste di congelare per legge l'aggiornamento Istat dei canoni di locazione commerciale. Che… -