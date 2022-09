AEW | Ace Steel è nei guai dopo la rissa | ora rischia il licenziamento

(Di martedì 6 settembre 2022) Domenica in quel di Chicago si è svolto uno dei PPV piu’ importanti del calendario della AEW, All Out. Il main event ha visto trionfare l’idolo di casa CM Punk su Jon Moxley. Nella conferenza stampa di routine, Punk ha iniziato a sparar a zero su Hangman Page, Cabana e sui nuovi Trios Champion. A detta dei presenti questo non sembra affatto essere un work el’intervista ci sono stati degli scontri non solo verbali ma anche fisici. Chi potrebbe avere la peggio “per ora” potrebbe essere Ace. Come stanno le cose La conferma è che Aceabbia tirato una sedia in direzione di Nick Jackson. Alcuni presenti hanno dichiarato che è gia’ una fortuna per lui chenon sia in prigione. Secondo alcuni insider quello potrebbe essere stato l’ultimo giorno di Ace all’interno del backstage della All Elite ...

