Venezia 79, gli spiriti di McDonagh sussurrano al Leone d’oro (Di lunedì 5 settembre 2022) La perfezione è difficile da commentare a parole, si rischia di deturparla. Specie per chi ancora non ha potuto apprezzarla. A incarnarla è il film The Banshees of Inisherin (titolo italiano, Gli spiriti dell’isola) di Martin McDonagh, perla assoluta in concorso a Venezia 79 e – ad oggi, e secondo chi scrive – il più accreditato candidato al Leone d’oro. Pensato inizialmente per diventare il terzo segmento della trilogia teatrale delle Isole Aran, è invece divenuto un’opera cinematografica immaginifica, esemplare e altamente metaforica, ambientata nel 1923 su Inishmore, una delle Aran (arcipelago dell’Irlanda occidentale), paesaggio sublime e profondamente carico di leggende e simbologie. Al suo quarto lungometraggio di cui si ricorda il premiatissimo Tre manifesti a Ebbing, Missouri il drammaturgo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) La perfezione è difficile da commentare a parole, si rischia di deturparla. Specie per chi ancora non ha potuto apprezzarla. A incarnarla è il film The Banshees of Inisherin (titolo italiano, Glidell’isola) di Martin, perla assoluta in concorso a79 e – ad oggi, e secondo chi scrive – il più accreditato candidato al. Pensato inizialmente per diventare il terzo segmento della trilogia teatrale delle Isole Aran, è invece divenuto un’opera cinematografica immaginifica, esemplare e altamente metaforica, ambientata nel 1923 su Inishmore, una delle Aran (arcipelago dell’Irlanda occidentale), paesaggio sublime e profondamente carico di leggende e simbologie. Al suo quarto lungometraggio di cui si ricorda il premiatissimo Tre manifesti a Ebbing, Missouri il drammaturgo e ...

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - andreadelogu : Non capisco mai tutto questo casino per gli influencer a Venezia. Li invitano, li pagano, e vanno. Non tolgono null… - raimovie : In Conferenza per il film THE BANSHEES OF INISHERIN(Venezia 79) il regista Martin McDonagh e gli attori Colin Farre… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #5settembre 1739, #Venezia: dapprima giallo, un decreto dei Pregadi obbliga gli ebrei a indossare un berretto rosso. “… - komba_vany : RT @jabbaTM: Pensare che MURANO e tutta la lavorazione del Vetro che a Venezia sia li da secoli possa chiudere per costi esorbitanti di Luc… -