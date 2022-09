Venezia 2022, Timothée Chalamet: "La nostra società è sull'orlo del collasso" (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante un'intervista relativa a Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino, Timothée Chalamet ha detto la sua a proposito dei social media facendo una previsione sul futuro della nostra società. Timothée Chalamet, durante un'intervista che ha avuto luogo presso la Mostra del Cinema di Venezia 2022, si è lasciato andare a proposito del suo nuovo film, Bones and All, e ha fatto una previsione sul futuro, dicendo che la nostra società è probabilmente sull'orlo del collasso. "Essere giovani oggi... non riesco a immaginare cosa significhi crescere senza l'assalto dei social media", ha dichiarato Chalamet, secondo quanto riportato da Variety. "La cosa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante un'intervista relativa a Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino,ha detto la sua a proposito dei social media facendo una previsione sul futuro della, durante un'intervista che ha avuto luogo presso la Mostra del Cinema di, si è lasciato andare a proposito del suo nuovo film, Bones and All, e ha fatto una previsione sul futuro, dicendo che laè probabilmentedel. "Essere giovani oggi... non riesco a immaginare cosa significhi crescere senza l'assalto dei social media", ha dichiarato, secondo quanto riportato da Variety. "La cosa ...

