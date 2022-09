Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via sanzioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Con il Nord Stream fermo e l’incubo del caro bollette che assilla l’Europa, Mosca continua a minacciare l’Occidente evocando stavolta l’inizio di una «grande tempesta globale» scatenata, a suo dire, proprio dalle sanzioni imposte alla Russia. Il ministero dell’Energia dell’Ucraina ha reso noto che sono oltre 600.000 gli ucraini senza elettricità, mentre in 235.700 non hanno più il gas nelle loro case Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 settembre 2022) Con ilfermo e l’incubo del caro bollette che assilla l’Europa, Mosca continua a minacciare l’Occidente evocando stavolta l’inizio di una «grande tempesta globale» scatenata, a suo dire, proprio dalleimposte alla Russia. Il ministero dell’Energia dell’ha reso noto che sono oltre 600.000 gli ucraini senza elettricità, mentre in 235.700 non hanno più il gas nelle loro case

