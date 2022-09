Servizi recapito per Inps, Tar Lazio dà ragione a Poste Italiane (Di lunedì 5 settembre 2022) Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Fulmine Group per l'annullamento della gara per i Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza dell'Inps, alla quale ha partecipato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Il TAR delha respinto il ricorso presentato da Fulmine Group per l'annullamento della gara per idie di gestione della corrispondenza dell', alla quale ha partecipato ...

telodogratis : Poste:Tar Lazio respinge ricorso per servizi recapito Inps - fisco24_info : Poste:Tar Lazio respinge ricorso per servizi recapito Inps: Il giudice amministrativo ha dato ragione a Poste. - Giornaleditalia : Servizi di recapito per l'Inps, il TAR del Lazio dà ragione e Poste Italiane e respinge il ricorso di Fulmine Group - SkyTG24 : Tar del #Lazio dà ragione a Poste Italiane su ricorso per servizi recapito Inps - fisco24_info : Servizi di recapito per l'Inps, il Tar del Lazio dà ragione a Poste Italiane: (Adnkronos) - In collaborazione con… -

Poste:Tar Lazio respinge ricorso per servizi recapito Inps Agenzia ANSA Poste:Tar Lazio respinge ricorso per servizi recapito Inps Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Fulmine Group per l'annullamento della gara per i servizi di recapito e di gestione della corrispondenza dell'Inps, alla quale ha partecipato Post ... Servizi di recapito per INPS, TAR Lazio dà ragione a Poste Italiane Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Fulmine Group per l’annullamento della gara per i servizi di recapito e di gestione della corrispondenza dell’ INPS, alla quale ha partecipato Pos ... Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Fulmine Group per l'annullamento della gara per i servizi di recapito e di gestione della corrispondenza dell'Inps, alla quale ha partecipato Post ...Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Fulmine Group per l’annullamento della gara per i servizi di recapito e di gestione della corrispondenza dell’ INPS, alla quale ha partecipato Pos ...