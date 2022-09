Roma, notte da incubo per Karsdorp: «Dal suo lato si balla» (Di lunedì 5 settembre 2022) Contro l’Udinese, l’esterno della Roma Karsdorp vive una notte da incubo. L’errore sul primo gol gli pesa per tutta la partita notte da incubo per Karsdorp alla Dacia Arena nel 4-0 subito contro l’Udinese. L’esterno della Roma compie l’errore sul primo gol e da quel momento gli pesa per tutta la partita. Per La Gazzetta dello Sport è lui il peggiore in campo con 4,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «L’errore in avvio prima indirizza il match e poi lo zavorra anche dal punto di vista psicologico, perché da quel momento dal suo lato si balla». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Contro l’Udinese, l’esterno dellavive unada. L’errore sul primo gol gli pesa per tutta la partitadaperalla Dacia Arena nel 4-0 subito contro l’Udinese. L’esterno dellacompie l’errore sul primo gol e da quel momento gli pesa per tutta la partita. Per La Gazzetta dello Sport è lui il peggiore in campo con 4,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «L’errore in avvio prima indirizza il match e poi lo zavorra anche dal punto di vista psicologico, perché da quel momento dal suosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

