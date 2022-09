Perché l’acqua filtrata è una opzione da considerare (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 05/09/2022 – Per gli italiani, bere acqua in bottiglie di plastica è diventato uno stile di vita. Basti pensare che, secondo uno studio effettuato nel 2018 dal Censis, nel Belpaese consumiamo ogni anno circa 192 bottiglie d’acqua a testa. Si tratta di un record europeo, che porta con sé un enorme spreco: tutta la plastica che accumuliamo va a produrre qualcosa come 250mila tonnellate di rifiuti. Per modificare una simile abitudine, sbagliata e dannosa per il nostro Pianeta, una valida soluzione è costituita dall’acquisto di una caraffa filtrante. l’acqua filtrata è il risultato dell’utilizzo di tecnologie professionali, come appunto i filtri installati nelle caraffe, che intervengono sull’acqua distribuita dalla rete dell’acquedotto cittadino e destinata al consumo umano. I filtri sono in grado di modificare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 05/09/2022 – Per gli italiani, bere acqua in bottiglie di plastica è diventato uno stile di vita. Basti pensare che, secondo uno studio effettuato nel 2018 dal Censis, nel Belpaese consumiamo ogni anno circa 192 bottiglie d’acqua a testa. Si tratta di un record europeo, che porta con sé un enorme spreco: tutta la plastica che accumuliamo va a produrre qualcosa come 250mila tonnellate di rifiuti. Per modificare una simile abitudine, sbagliata e dannosa per il nostro Pianeta, una valida soluzione è costituita dall’acquisto di una caraffa filtrante.è il risultato dell’utilizzo di tecnologie professionali, come appunto i filtri installati nelle caraffe, che intervengono suldistribuita dalla rete dell’acquedotto cittadino e destinata al consumo umano. I filtri sono in grado di modificare la ...

magicdj87 : @a_meluzzi Meluzzi per par condicio le foto di qualche ucraino sventrato dai bombardamenti russi mentre è in fila p… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #5settembre 1468, #Venezia: per far fronte alla siccità, il Senato ordina di distribuire acqua per i sestieri, affidan… - parolaepensiero : Il pensiero scorre dove vuole,le parole volano con il vento,l'acqua scorre dalla sorgente e passa,l'aria cambia ogn… - riccipa : @chiccotesta Da piccolo passavo weekend dal nonno in campagna e ogni volta andavamo a fare le fascine x lo scaldaba… - RwondoNaples : @balotellicyborg Ma il tweet è fatto perché Rebic ride di quei due clown che litigano mica perché beve l'acqua ?? -

L'energia costa troppo, chiudono le piscine in Francia ...mes hanno chiuso bruscamente i battenti lunedì perché la società ... Per riscaldare acqua e spogliatoi molti impianti potrebbero già ... ovvero 'l'intero fatturato annuo dell'azienda'. Ma l'azienda, che ... Scienza, dai rifiuti di plastica PET diamanti di dimensioni nanometriche 'I nostri risultati - aggiunge Kraus - sono interessanti per l'astronomia, ma anche per altre ...processi all'interno dei pianeti come Urano e Nettuno dovrebbero favorire anche la formazione di acqua ... Edilizia.com ...mes hanno chiuso bruscamente i battenti lunedìla società ... Per riscaldaree spogliatoi molti impianti potrebbero già ... ovvero ''intero fatturato annuo dell'azienda'. Ma'azienda, che ...'I nostri risultati - aggiunge Kraus - sono interessanti per'astronomia, ma anche per altre ...processi all'interno dei pianeti come Urano e Nettuno dovrebbero favorire anche la formazione di... Recupero dell'acqua piovana: come funziona e perché è importante