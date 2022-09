Paura a Cerveteri | a fuoco il garage di un appartamento | donna intossicata dall’incendio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 settembre 2022)– Alle ore 14:30 circa di oggi, 05 settembre 2022, i Vigili deldisono intervenuti presso Valcanneto (comune di) in via Pergolesi, 45 per un incendio. Ildi unubicato in un edificio quadri familiare era invaso dalle fiamme. I Vigli delprontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme, impedendo alle stesse di propagarsi ai piani superiori della proprietà e al resto dell’edificio. La proprietaria 47enne di nazionalità italiana, al momento si trovava in casa e accortasi del fumo, ha allertato i soccorsi, è scesa poi ined ha tentato di spegnere le fiamme. Non essendo riuscita a contenere l’incendio con mezzi di fortuna, è uscita dalla struttura ed ha atteso i soccorsi. n collega ...