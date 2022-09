Napoli, clochard ucciso per gioco a Bagnoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Potrebbe essere stato ucciso per tenere a "battesimo" il killer alle prese con il suo primo omicidio o per provare la pistola. E' l'inquietante ipotesi che rappresenterebbe il movente dell'omicidio di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 settembre 2022) Potrebbe essere statoper tenere a "battesimo" il killer alle prese con il suo primo omicidio o per provare la pistola. E' l'inquietante ipotesi che rappresenterebbe il movente dell'omicidio di ...

TgLa7 : Tra le ipotesi per la morte di Davide Fogler che ogni tanto si arrangiava facendo il parcheggiatore, ci sarebbe que… - VesuvioLive : Clochard ucciso a Napoli, l’ipotesi choc: “Battesimo da killer, colpo in testa per provare la pistola” - RichardMcSundy : RT @globalistIT: - Massimi43988642 : RT @globalistIT: - globalistIT : -