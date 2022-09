Massimo Giletti | Non è l’Arena riparte con la campagna elettorale

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 5 settembre 2022): «La Ferragni sposta più voti di me» Libero Quotidiano, di Francesca D’Angelo, pag. 18, partenza anticipata anche per lei quest’anno: da domenica 11 settembre torna in onda su La7 con «Non è»… «Sì, e partiremo inevitabilmente dalla. Primo ospite: Matteo Salvini». Non mi sembra entusiasta. «Ma’, è che sono un po’ perplesso: ormai il dibattito è incentrato più sui politici che non sulla politica. Il mio tentativo sarà proprio quello di riportare il confronto sul Paese reale». Come ci riuscirà? «Andando nel Paese e sollecitando in modo provocatorio i politici. Per esempio, cosa vogliono fare con questo benedetto Pnrr? Nessuno ne parla più: non si va più in là degli slogan». Pensavo puntasse anche lei sui duelli ...