Macron ai francesi, 'sobrietà per evitare razionamenti' (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa all'Eliseo centrata sul colloquio di oggi pomeriggio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dedicato alla crisi dell'energia, ha ...

Macron ai francesi, 'sobrietà per evitare razionamenti' - Europa Agenzia ANSA Francia: Macron, favorevoli ad acquisti comuni gas e tetto su prezzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi di essere "a favore di pratiche comuni di acquisto di gas" in Europa oltre che del piano per ... Nasce "la solidarietà franco-tedesca sull'energia" Il gas francese sarà esportato in Germania, l'elettricità tedesca in Francia. L'accordo è stato preso in vista della possibile crisi energetica prevista per l'inverno.