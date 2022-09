M5S su nei sondaggi, dove possono arrivare? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 5 settembre 2022) “M5S su nei sondaggi, dove possono arrivare?”, alle 16 torna la diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “M5S su nei?”, alle 16 torna laconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Linkiesta : #Conte punta sul populismo al quadrato, metà “lauriano” metà venezuelano, per tenersi a galla L’avvocato grillino… - GianlucaVasto : Vi dicevo, Lega dietro! Ora si punta al PD. Non è difficile, basta spiegare alle persone la differenza tra quello c… - FrancescoBonif1 : “Noi siamo stati chiari: l`obiettivo è riportare Draghi alla guida del Paese. La polarizzazione non esiste nei fatt… - TuttoFuori : @rumarno2 @agorarai #agorarai Che c’entra col fatto che il #m5s #Conte Sia praticamente sprofondato nei sondaggi… - ar_cavaliere : Nota per la disinformazione di @repubblica non mi pare che il #m5s stia superando nei sondaggi la #lega...o vi piac… -