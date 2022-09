PalermoToday : L'imprenditore scomparso e trovato senza vita: ucciso a colpi di pistola - romatoday : L'imprenditore scomparso e trovato senza vita: ucciso a colpi di pistola - infoitinterno : Trovato morto un imprenditore scomparso - infoitinterno : Torino, imprenditore scomparso trovato morto in campagna -

... parrebbe ucciso a colpi di pistola : i media spiegano che il 43enne Fatmir Ara erada due giorni e la moglie aveva lanciato l'allarme ai carabinieri .trovato morto in un ......Motorsport sale sul podio di Most con Monti e Tziortzis Il team Italiano del pilota e...E' stata una bellissima vittoria a cui tenevo moltissimo perché dedicata al mio caro amico...L’imprenditore aveva 43 anni e viveva a Mathi. Di lui non si avevano notizie dal 2 settembre quando la moglie, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l’allarme. Gorbaciov, parafrasando Winston Chu ...Sarebbe stato picchiato e poi ammazzato con tre proiettili l'imprenditore di Torino trovato morto in un campo accanto alla sua vettura ...