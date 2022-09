Ladispoli, Moretti: “Una stagione positiva per la spiaggia e la palude di Torre Flavia” (Di lunedì 5 settembre 2022) Ladispoli – “Quella che si sta concludendo può essere considerata una delle stagioni più positive per la spiaggia e per la palude di Torre Flavia. Tanti gli avvenimenti importanti, a partire dalla riproduzione del Fratino, l’uccellino protetto simbolo dell’area, un successo reso possibile grazie alla tutela messa in atto da tanti volontari ed associazioni”. Le parole sono di Filippo Moretti, consigliere comunale, delegato alle Aree Protette, che ha voluto tracciare un bilancio della stagione estiva per la macchia umida di Ladispoli. “Un impegno ed una coscienza ambientali da parte di tutti che hanno permesso di coesistere con i numerosissimi bagnanti che durante l’estate hanno affollato la spiaggia – spiega Moretti -. ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)– “Quella che si sta concludendo può essere considerata una delle stagioni più positive per lae per ladi. Tanti gli avvenimenti importanti, a partire dalla riproduzione del Fratino, l’uccellino protetto simbolo dell’area, un successo reso possibile grazie alla tutela messa in atto da tanti volontari ed associazioni”. Le parole sono di Filippo, consigliere comunale, delegato alle Aree Protette, che ha voluto tracciare un bilancio dellaestiva per la macchia umida di. “Un impegno ed una coscienza ambientali da parte di tutti che hanno permesso di coesistere con i numerosissimi bagnanti che durante l’estate hanno affollato la– spiega-. ...

