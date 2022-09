La Lazio non decolla: stesso bottino di un anno fa, ma stavolta le ambizioni di partenza più alte (Di lunedì 5 settembre 2022) Un punto nelle ultime due partite. Lazio in frenata. O meglio ancora incapace di prendere il volo con nuove ambizioni. Dopo la vittoria interna contro l'Inter, alla terza giornata, il primato in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Un punto nelle ultime due partite.in frenata. O meglio ancora incapace di prendere il volo con nuove. Dopo la vittoria interna contro l'Inter, alla terza giornata, il primato in ...

FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - sportface2016 : Claudio #Lotito sulla sanità a rischio in #Molise: 'Non vendo sogni ma solide realtà, ho già salvato #Lazio e… - sportli26181512 : La Lazio non decolla: stesso bottino di un anno fa, ma stavolta le ambizioni di partenza più alte: La Lazio non dec… - ClaudioR__ : Non abbiamo perso contro Lazio e Milan per colpa di Handanovic, i problemi sono altrove. Però va anche detto che Ha… - Lil77Gen : RT @Gazzetta_it: La #Lazio non decolla: stesso bottino di un anno fa, ma stavolta le ambizioni di partenza sono maggiori -