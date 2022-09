Juventus, Gazzetta: “Allegri studia i bianconeri dopo gli infortuni” (Di lunedì 5 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la Juventus con i rientri dai grandi infortuni cambierà pelle in maniera totale. ” Allegri è abituato ad andare controcorrente, sarà perché è cresciuto a Livorno, dove il mare è casa e bisogna saper tornare a riva sani e salvi anche quando è in tempesta. Negli anni ci siamo abituati a vederlo lanciare giacche e scattare negli spogliatoi furibondo a fine gara dopo una vittoria, a volte anche rotonda, e poi bacchettare la squadra nel dopo partita, oppure limitarsi a un sorprendente «Sono contento per la prestazione dei ragazzi» dopo un 1-1 senza un tiro in porta nel secondo tempo, com’è accaduto sabato pomeriggio a Firenze. Così alla viglia del debutto in Champions col Psg, mentre ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 5 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lalacon i rientri dai grandicambierà pelle in maniera totale. ”è abituato ad andare controcorrente, sarà perché è cresciuto a Livorno, dove il mare è casa e bisogna saper tornare a riva sani e salvi anche quando è in tempesta. Negli anni ci siamo abituati a vederlo lanciare giacche e scattare negli spogliatoi furibondo a fine garauna vittoria, a volte anche rotonda, e poi bacchettare la squadra nelpartita, oppure limitarsi a un sorprendente «Sono contento per la prestazione dei ragazzi»un 1-1 senza un tiro in porta nel secondo tempo, com’è accaduto sabato pomeriggio a Firenze. Così alla viglia del debutto in Champions col Psg, mentre ...

