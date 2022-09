Insigne e Berna non bastano,Toronto perde il derby 4 - 3: playoff lontani (Di lunedì 5 settembre 2022) Era uno scontro ideologico, prima che un derby. Toronto è sempre stata la città più giovane, più dinamica e dallo scorso luglio a maggior ragione con gli arrivi di Insigne, Bernardeschi e Criscito ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Era uno scontro ideologico, prima che unè sempre stata la città più giovane, più dinamica e dallo scorso luglio a maggior ragione con gli arrivi dirdeschi e Criscito ...

