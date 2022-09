Il tasto Edit divide gli utenti più entusiasti di Twitter (Di lunedì 5 settembre 2022) Il social media sta testando la discussa novità e le reazioni non sono positive “Se vedete un tweet modificato, è perché stiamo testando il tasto Edit. Sta succedendo ed è tutto ok”. Con questo breve testo Twitter ha annunciato di aver avviato le sperimentazioni sul pulsante Edit per modificare i messaggi già postati. Come specificato dalla stessa compagnia, del resto, si tratta della "funzione … Leggi su it.mashable (Di lunedì 5 settembre 2022) Il social media sta testando la discussa novità e le reazioni non sono positive “Se vedete un tweet modificato, è perché stiamo testando il. Sta succedendo ed è tutto ok”. Con questo breve testoha annunciato di aver avviato le sperimentazioni sul pulsanteper modificare i messaggi già postati. Come specificato dalla stessa compagnia, del resto, si tratta della "funzione …

marco_to66 : @salzheimer @Twitter Ecco. Molto più importante del tasto edit secondo me - LaFrauMi1 : RT @AngeloSantoro: Twitter, invece di perdere tempo col tasto “edit” puoi aggiungere quello “ti faccio un disegnino?” - AngeloSantoro : Twitter, invece di perdere tempo col tasto “edit” puoi aggiungere quello “ti faccio un disegnino?” - samskeyti79 : Ho la vicina che ascolta la messa a palla! (No, Twitter, non mi serve il tasto Edit, non volevo scrivere musica) - RobertoColeschi : @Marteena84 @sapi_enza @manginobrioches La Signora Bovary, arrivasse il tasto edit.. -