Fuoco nel reparto di Ortopedia del Santa Corona | più di cinquanta pazienti evacuati Tre intossicati | uno in rianimazione Sospesi gli interventi e gli esami programmati

vigilidelfuoco : 57 anni fa l’alluvione che colpì i quartieri Labaro e Prima Porta a #Roma, 13 le vittime. Tra loro Giampaolo Borghi… - _Nico_Piro_ : dopo un’estate di fuoco il Pakistan affonda nella pioggia e nel fango. No il cambiamento climatico non è una priori… - santegidionews : Andrea Riccardi, il blog: Spegniamo il fuoco dell'odio prima che divampi nel mondo. Una riflessione sull'attentato… - marimachedici : RT @uerterina: La narrazione sull’urgenza e sulla bontà dei sacrifici del singolo tipo lavati meno e cuoci la pasta a fuoco spento, è talme… - SIENANEWS : Cade nel bosco, ciclista soccorso dai vigili del fuoco.. -

... il 31enne tunisino Mohamed Lahouaiej - Bouhlel, che fu ucciso in un conflitto acon la ... L'aula adibitaPalazzo di giustizia di Parigi, costruita per ospitare il maxi processo agli attentati ...Una di queste è in gravi condizioni,reparto di rianimazione. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del rogo. Secondo quanto accertato dai vigili del, le fiamme sarebbero ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 I Vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono intervenuti alle 19 in località Vi ...Settantamila persone hanno sfilato a Praga per dire «no alla Nato», no al caro bollette e stop alle sanzioni alla Russia. Le proteste ceche rischiano di contagiare Roma e Parigi ...