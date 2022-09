Ferragni, elicotteri, ghiacciai ed ecofessi (Di lunedì 5 settembre 2022) Temo che Chiara Ferragni esista ormai solo perché c’è chi si incazza con i suoi instagrammi, altrimenti sarebbe già svaporata. A me, i Ferragnez annoiano da mo’. Ma farsi portare in elicottero su un ghiacciaio per bere un aperitivo non è un reato e non danneggia la natura: il rigurgito di insulti che la gita ha suscitato si misura solo con il metro della stupidità degli indignados. A meno di pensare che vadano vietati i jet privati, come vorrebbero i fratoiannez. Diversamente, una persona che ama e molto si intende di montagne, lo tutelo da un vacuo name dropping, mi ha con chiarezza spiegato che pratiche come l’eliski, altrove vietato ma da noi tutto fa cash (del resto lo inventò l’Avvocato, allora faceva upper class) sono dannose per i ghiacciai e andrebbero proibite. E questo è un buon tema, altro che sputazzare la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 settembre 2022) Temo che Chiaraesista ormai solo perché c’è chi si incazza con i suoi instagrammi, altrimenti sarebbe già svaporata. A me, i Ferragnez annoiano da mo’. Ma farsi portare in elicottero su uno per bere un aperitivo non è un reato e non danneggia la natura: il rigurgito di insulti che la gita ha suscitato si misura solo con il metro della stupidità degli indignados. A meno di pensare che vadano vietati i jet privati, come vorrebbero i fratoiannez. Diversamente, una persona che ama e molto si intende di montagne, lo tutelo da un vacuo name dropping, mi ha con chiarezza spiegato che pratiche come l’eliski, altrove vietato ma da noi tutto fa cash (del resto lo inventò l’Avvocato, allora faceva upper class) sono dannose per ie andrebbero proibite. E questo è un buon tema, altro che sputazzare la ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - mimmoalba1 : RT @angellosto: La #Ferragni in #elicottero sul #ghiacciaio con 7 amici, anziché con 8 elicotteri separati, esempio per tutti noi spreconi! - cascoi34 : RT @kattolikamente: Sono Chiara Ferragni. Voto PD. Prendo l’aperitivo sul ghiacciaio con due elicotteri. Ma voi risparmiate e non fate boll… - welfera : RT @FranAltomare: Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere uno sp… - sadphichoe : RT @FranAltomare: Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere uno sp… -