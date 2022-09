Federico Fashion Style si è sottoposto ad un intervento chirurgico | l’annuncio sui social

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 settembre 2022)si èad un. È stato lui stesso ad annunciarlo sui. Il parrucchiere dei vip ha spiegato anche quale tipo diha subito e soprattutto ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di andare “sotto i ferri”. In questo articolo vi riportiamo le parole dell’ex concorrente del talent show “Ballando con le Stelle”. (Continua dopo la foto…), brutta notizia per lui: cos’è successo Chi è, all’anagrafeLauri, è uno dei parrucchieri più famosi in ...