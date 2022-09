F1, Nico Rosberg: “Le squadre di Formula 2 o 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari. Devono cambiare” (Di lunedì 5 settembre 2022) Un attacco chiaro e diretto, al termine dell’ennesimo clamoroso errore ai box. Nico Rosberg, ex campione del mondo di F1, dopo il disastro di ieri nel GP d’Olanda della Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK contro la casa di Maranello. Le parole del teutoNico: “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così”. Prosegue: “Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Un attacco chiaro e diretto, al termine dell’ennesimo clamoroso errore ai box., ex campione del mondo di F1, dopo il disastro di ieri nel GP d’Olandaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK contro la casa di Maranello. Le parole del teuto: “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così”. Prosegue: “Anche ledi2 o diunper quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo ...

BactGrnt_ : @teoremadipeters Ma il tizio sembra prime Nico Rosberg - Gatsby_g_c : ???? 'Binotto non è in grado di gestire la #Ferrari non puoi continuare a dire non c'è nulla da cambiare nella squadr… - Ale_1655 : RT @LauraLuthien86: 'Binotto non è in grado di gestire la Ferrari, non puoi continuare a dire che non c'è nulla da cambiare nella squadra d… - theshieldofspo1 : Mattia Binotto risponde alle critiche di Nico Rosberg dopo il GP Olanda 2022. #TSOS // #Motorsport // #F1 //… - WGladiator4 : RT @maliduck: Nico Rosberg ha appena scagazzato in testa a binotto e al suo circo su sky sport uk -