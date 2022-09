**Elezioni: Azione, 'posizione Calenda non cambia, no governi con sovranisti e populisti'** (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Fonti di Azione fanno notare che la posizione di Calenda è sempre la stessa: lavorare con serietà a un governo di unità nazionale possibilmente guidato da Mario Draghi all'insegna dei valori occidentali di libertà, tolleranza ed europeismo. Un governo di patriottismo repubblicano. Non c'è quindi spazio per un governo politico con sovranisti e populisti di qualsiasi tipo". Così fonti di Azione dopo le polemiche sulle parole di Carlo Calenda stamattina a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Fonti difanno notare che ladiè sempre la stessa: lavorare con serietà a un governo di unità nazionale possibilmente guidato da Mario Draghi all'insegna dei valori occidentali di libertà, tolleranza ed europeismo. Un governo di patriottismo repubblicano. Non c'è quindi spazio per un governo politico condi qualsiasi tipo". Così fonti didopo le polemiche sulle parole di Carlostamattina a Rtl 102.5.

