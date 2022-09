Covid, in Campania via al sostegno psicologico per oltre 1.600 famiglie con minori (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn contributo regionale di 800mila euro per sostenere 1.600 famiglie campane in un percorso di assistenza psicologica rivolto a minori dai 3 ai 18 anni non compiuti. Questo il risultato dell’intesa tra Regione Campania e Ordine degli Psicologi della Campania, presentato oggi nel corso di un’iniziativa che si è tenuta nella sala Nassirya del palazzo del Consiglio regionale, organizzata da Bruna Fiola, presidente della VI commissione consiliare Politiche sociali della Regione Campania. Il via libera alla misura è stato possibile grazie all’approvazione dell’emendamento presentato dalla consigliera Fiola al collegato alla Legge di stabilità 2021. L’obiettivo è quello di affrontare le conseguenze della delicata fase post-Covid. Per la prima volta l’Ordine campano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn contributo regionale di 800mila euro per sostenere 1.600campane in un percorso di assistenza psicologica rivolto adai 3 ai 18 anni non compiuti. Questo il risultato dell’intesa tra Regionee Ordine degli Psicologi della, presentato oggi nel corso di un’iniziativa che si è tenuta nella sala Nassirya del palazzo del Consiglio regionale, organizzata da Bruna Fiola, presidente della VI commissione consiliare Politiche sociali della Regione. Il via libera alla misura è stato possibile grazie all’approvazione dell’emendamento presentato dalla consigliera Fiola al collegato alla Legge di stabilità 2021. L’obiettivo è quello di affrontare le conseguenze della delicata fase post-. Per la prima volta l’Ordine campano ...

ottopagine : Covid-19 in Campania: 499 i nuovi positivi - SkyTG24 : Covid Campania, 499 casi: tasso di positività all’11,87 per cento - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - ANSACampania : Covid: in Campania calano i contagi e ricoveri in intensiva - ptvtelenostra : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - -