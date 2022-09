Con lo Zenbook 17 Fold Oled, Asus scommette sui notebook pieghevoli (Di lunedì 5 settembre 2022) All'Ifa di Berlino abbiamo toccato con mano il portatile con display flessibile che cambia faccia: mega tablet, laptop con tastiera fisica e virtuale, desktop e multischermo Prodotti flessibili per affrontare una quotidianità ricca di sfumature e soddisfare la scala di esigenze che accomuna lavoro, studio, intrattenimento e tempo libero. Dall'unione di questa visione e la ricerca di innovazione, dopo gli smartphone anche i computer portatili diventano pieghevoli, così da offrire maggiori potenzialità d'uso e agevolare le … Leggi su it.mashable (Di lunedì 5 settembre 2022) All'Ifa di Berlino abbiamo toccato con mano il portatile con display flessibile che cambia faccia: mega tablet, laptop con tastiera fisica e virtuale, desktop e multischermo Prodotti flessibili per affrontare una quotidianità ricca di sfumature e soddisfare la scala di esigenze che accomuna lavoro, studio, intrattenimento e tempo libero. Dall'unione di questa visione e la ricerca di innovazione, dopo gli smartphone anche i computer portatili diventano, così da offrire maggiori potenzialità d'uso e agevolare le …

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Recensione ASUS Zenbook 14 OLED, eleganza e performance, giusto prezzo: Con la recensione di ASUS Zenbook 14 OLED, nome i… - MrGadgetTech : Recensione ASUS Zenbook 14 OLED, eleganza e performance, giusto prezzo: Con la recensione di ASUS Zenbook 14 OLED,… - telodogratis : [IFA 2022] ASUS Zenbook 17 Flex OLED è il notebook con schermo spieghevole - cheaterbag : RT wireditalia '#IFA2022: un portatile con un ampio schermo pieghevole e in grado di trasformarsi in tablet due in… - wireditalia : #IFA2022: un portatile con un ampio schermo pieghevole e in grado di trasformarsi in tablet due in uno, destinato a… -