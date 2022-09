Caro energia, Salvini: “Intervenire subito, non concordo con Draghi e Meloni” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Caro energia, bisogna Intervenire subito. Lo dice a Casa Italia su Skytg24 il segretario della Lega Matteo Salvini. “Su un intervento immediato la vedo in maniera diversa da Draghi e Meloni, preferisco, da buon padre di famiglia o da presidente del consiglio il 26 settembre se il presidente Mattarella dovesse darmi l’incarico, mettere 30 miliardi a debito adesso, piuttosto che perdere 3 mesi, perdere un milione di posti di lavoro e doverne mettere 100 di miliardi”. “Sull’utilità delle sanzioni il dibattito è aperto, ma l’Europa protegga con uno scudo, un cappello, i cittadini. Come è accaduto con la pandemia. E’ un secondo Covid, rischiamo il lockdown energetico con la strage dei posti di lavoro”. “Non si cambia la posizione internazionale – insiste ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) –, bisogna. Lo dice a Casa Italia su Skytg24 il segretario della Lega Matteo. “Su un intervento immediato la vedo in maniera diversa da, preferisco, da buon padre di famiglia o da presidente del consiglio il 26 settembre se il presidente Mattarella dovesse darmi l’incarico, mettere 30 miliardi a debito adesso, piuttosto che perdere 3 mesi, perdere un milione di posti di lavoro e doverne mettere 100 di miliardi”. “Sull’utilità delle sanzioni il dibattito è aperto, ma l’Europa protegga con uno scudo, un cappello, i cittadini. Come è accaduto con la pandemia. E’ un secondo Covid, rischiamo il lockdown energetico con la strage dei posti di lavoro”. “Non si cambia la posizione internazionale – insiste ...

