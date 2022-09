Audi entra in F1 nella classe regina del motorsport

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Dal 2026, la Casa dei quattro anelli parteciperà al Campionato mondiale FIA di Formula 1 con una power unit appositamente sviluppata. Il progetto avrà come centro nevralgico di sviluppo il Competence Centerdi Neuburg, nei pressi di Ingolstadt. È da oltre dieci anni che un propulsore di Formula 1 non veniva realizzato in L'articolo proviene da Webmagazine24.