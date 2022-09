Atalanta, che colpo! Col 2 - 0 al Monza, Dea prima in classifica da sola (Di lunedì 5 settembre 2022) Atalanta prima in classifica, da sola. A Monza la Dea vince 0 - 2, dopo un primo tempo difficile. I padroni di casa giocano bene e creano occasioni con Caprari e Sensi (a cui risponde un super Musso), ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022)in, da. Ala Dea vince 0 - 2, dopo un primo tempo difficile. I padroni di casa giocano bene e creano occasioni con Caprari e Sensi (a cui risponde un super Musso), ...

Eurosport_IT : L'ATALANTA È PRIMA IN CLASSIFICA! ??? La Dea batte il Monza al Brianteo e conquista i tre punti che valgono il prim… - Atalanta_BC : Impossibile racchiudere in un video tutto ciò che sei stato. Grazie per questi e tanti altri splendidi ricordi, Joj… - Atalanta_BC : ???? GØØØL! RASMUS! Gran palla dentro per #Lookman che serve #Højlund che di cattiveria arriva sul pallone prima di t… - puparulepatan : RT @ilducadi: l'atalanta senza coppe con questo calendario, quanto margine ha di infilarsi tra le romane e le 4 che sono in CL? - NandoNuovo : RT @_talebanikov: Ricordatevi che a noi il pareggio contro questa Atalanta andava stretto. -