Alessia Marcuzzi | il programma Boomerissima su Rai 2 slitta al 2023 | le novità

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’approdo disu Rai2 dovrà attendere. Nonostante l’annuncio ufficiale dato durante la presentazione ufficiale dei palinsesti,arriverà solo nel. Rinviato ildellaIl debutto del, che metterà a confronto la generazione degli adulti con quella dei millenials, era previsto per il prossimo martedì 22 novembre ma ladovrà attendere almeno fino a gennaioper problemi legati allo studio e per il budget Rai. Un ritardo imprevisto per ile soprattutto per la conduttrice, che aveva annunciato di voler coinvolgere il figlio Tommaso Inzaghi. Leggi anche: Solo uno sguardo, stasera la serie tv su Canale 5: cast, trama e quante puntate ...

