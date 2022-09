Volley, le azzurre di Mazzanti battono la Francia 3-0 in amichevole (Di domenica 4 settembre 2022) La nazionale italiana di Volley femminile ha battuto la Francia 3-0 in amichevole, con il punteggio di 25-18/25-19/30-28. Le azzurre hanno gestito senza problemi i primi due set, mentre nel terzo c’è stata una grande lotta per aggiudicarselo. Protagoniste del match Paola Egonu, Bosetti, Sylla, Danesi, Chirichella, Orro e De Gennaro, così come Lubian, Gennari e Malinov subentrate nel terzo parziale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) La nazionale italiana difemminile ha battuto la3-0 in, con il punteggio di 25-18/25-19/30-28. Lehanno gestito senza problemi i primi due set, mentre nel terzo c’è stata una grande lotta per aggiudicarselo. Protagoniste del match Paola Egonu, Bosetti, Sylla, Danesi, Chirichella, Orro e De Gennaro, così come Lubian, Gennari e Malinov subentrate nel terzo parziale. SportFace.

