Südtirol vs Pisa 2-1: doppio Rover batte i neroazzurri (Di domenica 4 settembre 2022) Termina il match delle ore 16.15 allo stadio Druso di Bolzano tra Südtirol vs Pisa 2-1. La doppietta di Rover dal dischetto condanna i nerazzurri in fondo la classifica. Südtirol vs Pisa 2-1: tirolesi in rimonta affondano i neroazzurri Sfida inedita allo Stadio “Druso” con i padroni di casa reduci dal pesante 4-0 sul campo della Reggina con Pierpaolo Bisoli all’esordio in panchina, i neroazzurri invece hanno perso in casa contro il Genoa ed hanno un solo punto in graduatoria. Tale rimane il punto e la posizione in classifica. Nella sola ed unica partita di oggi della serie cadetta, il Sudtirol ha batte il Pisa in rimonta col punteggio di 2-1 con due calci di rigore di Rover, ex Primavera dell’Inter, che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) Termina il match delle ore 16.15 allo stadio Druso di Bolzano travs2-1. La doppietta didal dischetto condanna i nerazzurri in fondo la classifica.vs2-1: tirolesi in rimonta affondano iSfida inedita allo Stadio “Druso” con i padroni di casa reduci dal pesante 4-0 sul campo della Reggina con Pierpaolo Bisoli all’esordio in panchina, iinvece hanno perso in casa contro il Genoa ed hanno un solo punto in graduatoria. Tale rimane il punto e la posizione in classifica. Nella sola ed unica partita di oggi della serie cadetta, il Sudtirol hailin rimonta col punteggio di 2-1 con due calci di rigore di, ex Primavera dell’Inter, che ha ...

DIRETTADCM : Arriva la prima vittoria stagionale del Südtirol contro un Pisa sempre più in difficoltà ???? #SudtirolPisa - karda70 : RT @psb_original: Prima vittoria in Serie B del Südtirol: i biancorossi battono 2-1 un Pisa impalpabile al 'Druso' #SerieB - tabellamercatob : 4^ giornata #SerieB Finale #SudtirolPisa 2-1 Doppietta di Rover (1 rig.) e Ionita Tabellino e cronaca… - Edorsi53 : RT @bennygiardina: Prima storica vittoria del Südtirol in Serie B, altro tonfo del Pisa che è clamorosamente ultimo in classifica dopo 4 gi… - bennygiardina : Prima storica vittoria del Südtirol in Serie B, altro tonfo del Pisa che è clamorosamente ultimo in classifica dopo… -