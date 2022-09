Serie C/girone C prima giornata si chiude a favore del Crotone con una goleada in trasferta a spese del Messina grazie ai gol di Chiricò, Kargbo, Tribuzzi, Awua (Di domenica 4 settembre 2022) Messina 2 Crotone 4 Marcatori: 32° Marino, 34° Chiricò ( R ), 45+4 Kargbo, 47° Tribuzzi, 51° Awua, 64° Konate Messina (3-4-3): Daga, Marino, Fofana, Grillo, Balde (Zuppel), Konate, Fili, Angileri (Piazza), Catania, Trasciani, Versienti. All. Auteri Crotone (4-2-3-1): Branduani, Giron, Cuomo, Golemic, Calapai, Petriccione, Giannotti, Gomez (Awua), Tribuzzi, Kargbo (Panico), Chiricò (Pannitteri), All. Lerda Arbitro: Andrea Mattia Pascarella di Nocera Inferiore Assistenti: Marco Lencioni di Lucca – Marco Torce di Firenze Quarto giudice a bordo campo: Davide Di Marco di Ciampino Ammoniti: Auteri, Versienti, Chiricò Espulso: Pitino ds Messina Angoli: 6 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 4 settembre 2022)4 Marcatori: 32° Marino, 34°( R ), 45+4, 47°, 51°, 64° Konate(3-4-3): Daga, Marino, Fofana, Grillo, Balde (Zuppel), Konate, Fili, Angileri (Piazza), Catania, Trasciani, Versienti. All. Auteri(4-2-3-1): Branduani, Giron, Cuomo, Golemic, Calapai, Petriccione, Giannotti, Gomez (),(Panico),(Pannitteri), All. Lerda Arbitro: Andrea Mattia Pascarella di Nocera Inferiore Assistenti: Marco Lencioni di Lucca – Marco Torce di Firenze Quarto giudice a bordo campo: Davide Di Marco di Ciampino Ammoniti: Auteri, Versienti,Espulso: Pitino dsAngoli: 6 ...

Biagio130590 : In Serie C girone C il Potenza impatta ad Andria 0-0 e il Picerno viene travolto 4-0 a Catanzaro. - MomentiCalcio : Serie C, Girone C: #Catanzaro, Crotone e Pescara fanno già la voce grossa - NapoliToday : #Calcio Serie C/Girone C - Buona la prima per la Juve Stabia: tre reti alla Gelbison nel derby… - NapoliToday : #Calcio Serie C/Girone C - La Turris va avanti, la Virtus Francavilla trova l'aggancio: 2-2 al Liguori… - sportface2016 : #SerieC, girone C: il #Pescara parte con una vittoria contro l'#Avellino, gol #Lescano -