Sequestra l’ex moglie e figlio e lo arrestano: 40enne non regge ai sensi di colpa e si impicca (Di domenica 4 settembre 2022) Tragico epilogo per una drammatica vicenda a Ladispoli. Un uomo che prima non si rassegna alla fine della storia con la compagna a tal punto da arrivare a minacciarla, insieme al figlio, con un coltello tenendoli entrambi in ostaggio nella loro abitazione; poi, finito ai domiciliari per le sue condotte violente, forse sopraffatto dai sensi di colpa, decide di farla finita impiccandosi. Ed è così che un 40enne romeno è stato ritrovato senza vita dai Carabinieri nelle scorse ore. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Tragico epilogo per una drammatica vicenda a Ladispoli. Un uomo che prima non si rassegna alla fine della storia con la compagna a tal punto da arrivare a minacciarla, insieme al, con un coltello tenendoli entrambi in ostaggio nella loro abitazione; poi, finito ai domiciliari per le sue condotte violente, forse sopraffatto daidi, decide di farla finitandosi. Ed è così che unromeno è stato ritrovato senza vita dai Carabinieri nelle scorse ore. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Sequestra l’ex moglie e figlio e lo arrestano: 40enne non regge ai sensi di colpa e si impicca - infoitinterno : Sequestra e tenta di bruciare vivo l'inquilino: «Te la fai con la mia ex, adesso vedi che succede» - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Sequestra e tenta di bruciare vivo l'inquilino: «Te la fai con la mia ex, adesso vedi che succede» - TuttoSuRoma : Sequestra e tenta di bruciare vivo l'inquilino: «Te la fai con la mia ex, adesso vedi che succede» - ilmessaggeroit : Sequestra e tenta di bruciare vivo l'inquilino: «Te la fai con la mia ex, adesso vedi che succede» -