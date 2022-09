Mourinho: «L’arbitro Maresca un profilo perfetto per l’Udinese quando gioca in casa» (Di domenica 4 settembre 2022) Mourinho dopo Udinese-Roma 4-0: La mia spiegazione? Partita difficile, avversario difficile, che sa giocare questo tipo di partita, non puoi andare dietro nel risultato, loro difendendo bene, escono blocco, ripartono in contropiede, gente molto fisica, esperta. Siamo entrati molto bene, buona occasione all’inizio con Dybala. Per me Dybala è stato il miglior giocatore in campo. Il palo (sul 2-0) poteva dare altra storia alla partita. quando si perde 4-0 non si parla di arbitri, è una legge mia. Però quando abbiamo saputo che era lui (Maresca, ndr) era un profilo perfetto per una squadra come Udinese quando gioca in casa. Preferisco una sconfitta per 4-0 che quattro per 1-0. E dura per noi, per i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022)dopo Udinese-Roma 4-0: La mia spiegazione? Partita difficile, avversario difficile, che sare questo tipo di partita, non puoi andare dietro nel risultato, loro difendendo bene, escono blocco, ripartono in contropiede, gente molto fisica, esperta. Siamo entrati molto bene, buona occasione all’inizio con Dybala. Per me Dybala è stato il migliortore in campo. Il palo (sul 2-0) poteva dare altra storia alla partita.si perde 4-0 non si parla di arbitri, è una legge mia. Peròabbiamo saputo che era lui (, ndr) era unper una squadra come Udinesein. Preferisco una sconfitta per 4-0 che quattro per 1-0. E dura per noi, per i ...

