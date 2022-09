Morto a 13 anni cadendo dal balcone: ipotesi istigazione al suicidio (Di domenica 4 settembre 2022) Incidente o suicidio? Alessandro, un 13enne di Gragnano, località situata in provincia di Napoli, è Morto giovedì 1° settembre 2022 in seguito a una caduta dal balcone della sua casa situata al quarto piano. In un primo momento si era pensato che il ragazzino stesse cercando di sistemare l’antenna della Tv e che tutto fosse avvenuto per un movimento avventato, ma ora l’ipotesi che si sta facendo strada sembrerebbe essere decisamente diversa. Gli investigatori, infatti, stanno analizzando il telefono della vittima, da cui emergerebbero una serie di problemi che lui avrebbe avuto con un gruppo di coetanei. In alcune delle chat presenti sul suo cellulare, ora posto sotto sequestro, sarebbero state ritrovate una serie di messaggi, alcuni anche con tono minaccioso, che potrebbero averlo spinto al ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 4 settembre 2022) Incidente o? Alessandro, un 13enne di Gragnano, località situata in provincia di Napoli, ègiovedì 1° settembre 2022 in seguito a una caduta daldella sua casa situata al quarto piano. In un primo momento si era pensato che il ragazzino stesse cercando di sistemare l’antenna della Tv e che tutto fosse avvenuto per un movimento avventato, ma ora l’che si sta facendo strada sembrerebbe essere decisamente diversa. Gli investigatori, infatti, stanno analizzando il telefono della vittima, da cui emergerebbero una serie di problemi che lui avrebbe avuto con un gruppo di coetanei. In alcune delle chat presenti sul suo cellulare, ora posto sotto sequestro, sarebbero state ritrovate una serie di messaggi, alcuni anche con tono minaccioso, che potrebbero averlo spinto al ...

