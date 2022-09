Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l’accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

MarcoaldiMM : Penso che ormai non saremo mai più liberi. Ne inventeranno sempre una per condizionare la nostra vita. Due anni di… - Gb13Giovanna : RT @Reietto2: @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Non voglio offenderti perché sono un gentiluomo, dovreste ringraziare per ciò che ha fatto, t… - Mirandola59 : RT @Reietto2: @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Non voglio offenderti perché sono un gentiluomo, dovreste ringraziare per ciò che ha fatto, t… - CastellinoLuigi : RT @Reietto2: @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Non voglio offenderti perché sono un gentiluomo, dovreste ringraziare per ciò che ha fatto, t… - BeppeMatteo : RT @Reietto2: @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Non voglio offenderti perché sono un gentiluomo, dovreste ringraziare per ciò che ha fatto, t… -